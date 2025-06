Alfonsino, accordo con "I Love Poke" per servizio consegna in 4 città italiane

Alfonsino

(Teleborsa) - Nuovo importante accordo commerciale per, l'azienda innovativa specializzata nel servizio di food order & delivery per centri italiani di piccole e medie dimensioni. E' stato sottoscritto un, primaria catena di poke in Italia e brand leader nel segmento del fast casual healthy food.L'accordo prevedeAlfonsinoitaliane --che punta a rafforzare ulteriormente la presenza della piattaforma in, fondata nel 2017 e con sede a Milano,, rappresentando uno dei casi di maggior successo nel panorama del food retail italiano degli ultimi anni, grazie a un format innovativo, ingredienti freschi e una filosofia incentrata sul benessere. Inoltre, il brand si distingue per il suo, grazie a packaging ecocompatibili, ingredienti a km 0 ed una filiera responsabile, in linea con le esigenze di un consumatore sempre più attento all’ambiente.Questo accordo rappresenta un, che prosegue nel percorso di espansione attraverso la collaborazione con marchi riconosciuti a livello nazionale e in linea con una domanda sempre più crescente, di un’alimentazione equilibrata, sostenibile e di qualità."Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con I Love Poke, un brand che, come Alfonsino, ha saputo intercettare i cambiamenti nei comportamenti di consumo con un’offerta innovativa, accessibile e di qualità", commenta, aggiungendo "condividiamo la stessa visione orientata al benessere, alla sostenibilità e alla valorizzazione di un'esperienza moderna, veloce ma consapevole. Questo accordo conferma il nostro impegno nel costruire una rete di partner in linea con i nostri valori e con le esigenze di un pubblico sempre più attento".