Digital Bros, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Digital Bros

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la" (visto l'upside potenziale del 36%) e abbassato il prezzo obiettivo aper azione (dai precedenti 22 euro) sul titolo, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan.Gli analisti evidenziano che il gruppo ha annunciato ieri sera un. Come precedentemente notato, Blades of Fire ha sottoperformato le aspettative, a quanto pare ancora di più ora. Questa sottoperformance è accompagnata dalla decisione di risanare il bilancio con. Tutto questo, appena due giorni prima di quello che potrebbe essere uno dei lanci più importanti nella storia del gruppo, i cui indicatori rimangono molto positivi.Nel dettaglio, le previsioni di TP ICAP Midcap, che prevedevano un EBIT leggermente positivo, sono state riviste: l'. Il gruppo sembra concentrarsi nuovamente sui suoi franchise consolidati come Assetto Corsa, e punta a raccogliere i frutti di Wuchang, per il quale viene previsto ancora un lancio molto forte.