Kruso Kapital, Integrae SIM: prevedibile aumento flottante e più indipendenza

Kruso Kapital

Banca Sistema

(Teleborsa) - Integrae SIM hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo, dopo che ieri mattina Banca CF+ ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Sistema. L'operazione prevede un corrispettivo pari a 1,80 euro per azione, di cui 1,382 euro in contanti eGli analisti scrivono che un elemento chiave dell'OPA è il coinvolgimento di Kruso Kapital, controllata al 70,6% da Banca Sistema e specializzata nel credito su pegno. Parte del corrispettivo offerto consiste infatti in azioni Kruso, allo scopo di permettere agli azionisti di Banca Sistema che aderiscono di mantenere un investimento diretto nel business del pegno. In caso di successo pieno dell'OPA, Banca Sistema trasferirebbe la propria partecipazione in Kruso agli azionisti aderenti, con "importanti implicazioni:dal nuovo gruppo bancario, con possibilie nell'assetto azionario", viene sottolineato.Secondo Integrae SIM, dopo l'OPA, è "di Kruso Kapital (in mano agli ex azionisti Banca Sistema che avranno ricevuto azioni Kruso) e una conseguente riduzione del perimetro di Banca Sistema consolidato (che perderà la quota di Kruso distribuita come corrispettivo)". Pertanto Banca Sistema resterà l'entità quotata principale del nuovo gruppo bancario. Qualora l'operazione andasse a buon fine, è "corretto aspettarsi che Kruso continuerà ad operare come società quotata autonoma, seppur possibilmente senza il supporto finanziario della precedente capogruppo Banca Sistema".