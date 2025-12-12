Milano 10:16
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Adidas

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di calzature sportive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,68%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Adidas più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 170,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 166,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 174.

