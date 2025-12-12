Francoforte: nuovo spunto rialzista per Adidas

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di calzature sportive
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,68%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Adidas
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il leader europeo dell'abbigliamento sportivo
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 170,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 166,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 174.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)