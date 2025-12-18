Milano 13:56
44.236 +0,31%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 13:56
9.773 -0,01%
Francoforte 13:56
24.009 +0,20%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Juventus

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la società operante nel settore del calcio professionistico, con un rialzo del 2,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Juventus rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di breve periodo di Juventus mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,709 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,579. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,839.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
