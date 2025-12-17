Milano 12:14
44.242 +0,57%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:14
9.846 +1,67%
Francoforte 12:14
24.071 -0,02%

Piazza Affari: rosso per Juventus

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Juventus
(Teleborsa) - Rosso per la società operante nel settore del calcio professionistico, che sta segnando un calo del 3,01%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Juventus più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Juventus rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,624 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,55. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,698.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
