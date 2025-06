Petrolio apre in rialzo, ma senza strappi: ipotesi catenaccio Hormuz improbabile

Brent

WTI

(Teleborsa) - Ilavvia la settimanaattesi -si temeva un rialzo di 3-5 dollari - a testimonianza che il mercato, che ha ventilato l'ipotesi di, né in una escalation del conflitto, dopo gli attacchi USA alle basi nucleari iraniane. A controbilanciare le tensioni concorre la, che da mesi ha avviato un processo di aggiustamento della produzione petrolifera.La settimana prende il via con un rialzo del prezzo del greggio contenuto in misura. Il nuovo contratto di settembre sul, in rialzo di 0,54 dollari (+0,7%) rispetto alla chiusura precedente, mentre il contratto per consegna agosto sulal barile, in aumento di 0,54 dollari (+0,7%) rispetto al precedente. Sinora, la reazione del petrolio è stata molto contenuta:incrociati Israele-Iran c'è stato un, mentre da inizio anni la differenza è del +3-5%.A frenare l'impennata concorrono le. Un'ipotesi non remota e, dopo l'attacco ai tre siti nucleari iraniani di Fordo, Natanz ed Esfahan. "Non è politicamente corretto usare il termine 'cambio di regime', ma se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere l'Iran di nuovo grande, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime?", ha postato il leader statunitense, aggiungendo Miga e parafrasando il suo slogan per adattarlo all'Iran (Make Iran Great Again).Per tutta risposta, Teheran ha minacciato la, da cui transita circa un quarto della domanda mondiale di petrolio, pari a circa 20 milioni di barili al giorno. Una ipotesi che farebbe raddoppiare o anche triplicare i prezzi del petrolio, come avvenuto in passato ogni volta che la minaccia è stata anche solo ventilata. Tanto che Jp Morgan ha già parlato dellase un "catenaccio" dovesse concretizzarsi.In realtà, l'ipotesi di chiusura dello Stretto di Hormuz appareperchè metterebbe in ginocchio per primo l'Iran. Lo ha spiegato il vicepresidente degli Stati Uniti, in una intervista, parlando un "azione suicida". "La loro intera economia passa attraverso lo Stretto di Hormuz. Se vogliono distruggerla e causare disordini nel mondo, credo che sarebbe una loro scelta", ha affermato Vance, aggiungendo "ma perché dovrebbero farlo? Non credo abbia alcun senso".Una ipotesi condivisa dal Presidente di Nomisma Energia,, secondo cui i prezzi del greggio sono pressoché stabili, nonostante qualche piccola spinta al rialzo. Secondo l'esperto, la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe far lievitare il greggio fino a 200 dollari, ma si tratta di".Secondo un'analisi storica di JP Morgan,nei principali paesi produttori di petrolio che hanno fatto impennare le quotazioni, facendo lievitare i prezzi in media del 76% sul picco massimo, per poi stabilizzarsi ad un rialzo del 30% circa ai livelli pre-crisi.Ad esempio, i prezzi del petrolio sono quasi triplicati da metà 1979 a metà 1980, dopo che lae portò al potere la Repubblica Islamica e questo ha innescato una recessione economica mondiale.Fra i casi più recenti c'è la c, che ha fatto schizzare i prezzi del petrolio da 93 dollari al barile nel gennaio 2011 a 130 dollari al barile nell'aprile dello stesso anno. Questo ha coinciso con la crisi del debito europeo e la recessione globale.Ma undella Libia sul mercato petrolifero e sull'economia globale.