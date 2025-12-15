eVISO, Cerved conferma il rating A2.2

eVISO

(Teleborsa) -hadi, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche. La conferma del rating riflette: il consolidamento dei risultati economici nel FY25 grazie alla crescita dei volumi su entrambe le commodities; il mantenimento di una struttura finanziaria equilibrata caratterizzata da una Posizione Finanziaria Netta cash positive al 30 giugno 2025; le prospettive di ulteriore crescita dei risultati economici nel prossimo biennio, con contestuale mantenimento di un assetto finanziario allineato all’attuale classe di rating.Grazie al rating emesso da Cerved, eVISOdalle imprese creditizie, risparmiando complessivamente 18,9 milioni di euro nel periodo luglio 2024 - giugno 2025 e liberando risorse finanziarie da destinare ad altri investimenti."La conferma del rating A2.2, equivalente a A di S&P’s, assegnata al 3,3% delle società valutate da Cerved Rating Agency, rappresenta un riconoscimento della solidità del modello di business e della capacità di generare valore in modo sostenibile di eVISO, rafforzando la credibilità sul mercato", ha commentato l'