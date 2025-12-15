eVISO, Cerved conferma il rating A2.2

(Teleborsa) - Cerved Rating Agency
ha confermato il rating A2.2
di eVISO
, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche. La conferma del rating riflette: il consolidamento dei risultati economici nel FY25 grazie alla crescita dei volumi su entrambe le commodities; il mantenimento di una struttura finanziaria equilibrata caratterizzata da una Posizione Finanziaria Netta cash positive al 30 giugno 2025; le prospettive di ulteriore crescita dei risultati economici nel prossimo biennio, con contestuale mantenimento di un assetto finanziario allineato all’attuale classe di rating.
Grazie al rating emesso da Cerved, eVISO riesce a ridurre le garanzie bancarie richieste
dalle imprese creditizie, risparmiando complessivamente 18,9 milioni di euro nel periodo luglio 2024 - giugno 2025 e liberando risorse finanziarie da destinare ad altri investimenti.
"La conferma del rating A2.2, equivalente a A di S&P’s, assegnata al 3,3% delle società valutate da Cerved Rating Agency, rappresenta un riconoscimento della solidità del modello di business e della capacità di generare valore in modo sostenibile di eVISO, rafforzando la credibilità sul mercato", ha commentato l'AD Lucia Fracassi
.