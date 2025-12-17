eVISO, performance stabili nonostante fluttuazioni significative nella transizione del MGP a blocchi quartorari

(Teleborsa) - eVISO
– società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia, del gas e della frutta – informa che la transizione del MGP
(Mercato del Giorno Prima) da acquisti di blocchi orari
(60 minuti) a blocchi quartorari
(15 minuti) ha comportato nel mercato elettrico nazionale scostamenti di oltre ±15€/MWh sui costi di acquisto della materia prima elettricità
.
I dati, precisa la società, si riferiscono a ottobre 2025, primo mese di applicazione della normativa, che ha registrato un costo medio pari a 111 €/MWh.
Lo scostamento medio
registrato da eVISO nel mese di ottobre 2025 è stato pari a 0,45€/MWh
. La piattaforma tecnologica di eVISO per l’acquisto di energia ha "consentito di mantenere performance stabili in tutte le ore del mese di ottobre 2025
, nonostante le fluttuazioni significative del mercato", osserva la società in una nota.