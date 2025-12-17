Milano 12:08
44.263 +0,62%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:08
9.850 +1,70%
Francoforte 12:08
24.081 +0,02%

eVISO, performance stabili nonostante fluttuazioni significative nella transizione del MGP a blocchi quartorari

Energia, Finanza
eVISO, performance stabili nonostante fluttuazioni significative nella transizione del MGP a blocchi quartorari
(Teleborsa) - eVISO – società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia, del gas e della frutta – informa che la transizione del MGP (Mercato del Giorno Prima) da acquisti di blocchi orari (60 minuti) a blocchi quartorari (15 minuti) ha comportato nel mercato elettrico nazionale scostamenti di oltre ±15€/MWh sui costi di acquisto della materia prima elettricità.

I dati, precisa la società, si riferiscono a ottobre 2025, primo mese di applicazione della normativa, che ha registrato un costo medio pari a 111 €/MWh.

Lo scostamento medio registrato da eVISO nel mese di ottobre 2025 è stato pari a 0,45€/MWh. La piattaforma tecnologica di eVISO per l’acquisto di energia ha "consentito di mantenere performance stabili in tutte le ore del mese di ottobre 2025, nonostante le fluttuazioni significative del mercato", osserva la società in una nota.
Condividi
```