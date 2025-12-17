eVISO, performance stabili nonostante fluttuazioni significative nella transizione del MGP a blocchi quartorari

eVISO

(Teleborsa) -– società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia, del gas e della frutta – informa che la(Mercato del Giorno Prima) da(60 minuti) a(15 minuti) ha comportato nel mercato elettrico nazionaleI dati, precisa la società, si riferiscono a ottobre 2025, primo mese di applicazione della normativa, che ha registrato un costo medio pari a 111 €/MWh.Loregistrato da eVISO nel mese di ottobre 2025 è stato pari a. La piattaforma tecnologica di eVISO per l’acquisto di energia ha "consentito di, nonostante le fluttuazioni significative del mercato", osserva la società in una nota.