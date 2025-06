Mid-Small Cap, Intermonte: collocamenti di titoli di qualità ben accolti dal mercato

(Teleborsa) - I forti movimenti di mercato degli ultimi tre mesi sono stati strettamente legati alle dinamiche commerciali e geopolitiche. Allo stesso tempo, isulla tenuta degli utili per la maggior parte delle aziende, nonostante il contesto di forte incertezza, che potrebbe attenuarsi con l'avvicinarsi degli esiti dei negoziati commerciali in corso. Lo si legge nelsull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research.Questo complesso scenario macroeconomico rende i mercati azionari particolarmente sensibili alle notizie di politica economica, con possibili benefici per i settori difensivi, dell'energia e quelli protetti dall'inflazione. All'interno della copertura di Intermonte, gli investitori stanno valutando come l'aumento dell'incertezza macroeconomica osservato da aprile - in particolare su dazi, prezzi energetici e volatilità valutaria - possa influenzare i risultati del secondo trimestre 2025, in attesa delle pubblicazioni previste tra luglio e settembre. Iper i mercati., che si concentri su titoli di qualità, leader nei rispettivi settori, con valutazioni supportate da prospettive di crescita realistiche o da una solida generazione di cassa - si legge nello studio - Nel corso dell'ultimo mese, abbiamo osservato alcuni collocamenti di titoli di qualità ben accolti dal mercato, a conferma dell'interesse per storie azionarie solide nonostante le performance già brillanti".Infine, il- il cui lancio è atteso entro fine anno con un impegno iniziale compreso tra 700 milioni e 1 miliardo di euro (49% dal fondo stesso e 51% da investitori privati) - potrebbe rappresentare unper il segmento. I gestori avranno piena discrezionalità sulle allocazioni, a condizione che almeno il 70% del capitale venga investito in società quotate al di fuori del FTSE MIB, escludendo i titoli finanziari.