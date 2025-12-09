Intermonte porta a Ginevra una selezione di eccellenze del Made in Italy

Aquafil

DHH

Emak

Fine Foods

FNM

IGD

Reply

The Italian Sea Group

TXT e-solutions

Unidata

(Teleborsa) -ospiterà una, il ciclo di incontri dedicato alle piccole e medie aziende italiane promosso da, investment banking firm leader in Italia e punto di riferimento nel segmento delle mid & small caps, in cui le società italiane a piccola e media capitalizzazione incontrano le principali case d'investimento europee.L'appuntamento si svolgerà presso l'Hotel Royal, nel cuore della città, dove è attesa una numerosa platea di investitori istituzionali. Intermonte accompagnerà, per una capitalizzazione complessiva di circa 6 miliardi di euro:"Nonostante le turbolenze degli ultimi anni, molte PMI italiane continuano a rappresentare delle vere e proprie "multinazionali familiari", patrimonio distintivo del nostro Paese - ha detto- Rispetto al passato, hanno consolidato i loro modelli di business, rafforzandosi e riducendo il livello di indebitamento e questo le rende più solide, un'occasione interessante per gli investitori. In questo quadro, un ulteriore impulso potrà arrivare dal nuovo Fondo Nazionale Strategico Indiretto di Cassa Depositi e Prestiti, pensato per sostenere le aziende italiane, anche nelle fasi di quotazione, contribuendo a migliorare la liquidità e le prospettive del mercato azionario domestico".Nonostante un contesto geopolitico ancora incerto, negli ultimi mesi i mercati hanno mostrato un andamento positivo, con segnali emergenti di rotazione settoriale e di un sempre maggiore interesse verso le Mid & Small Cap italiane, sostenute anche dal calo del rischio paese. Da inizio anno, l'indiceha registrato un rialzo del +20%, mentre ilha messo a segno un +23%, confermando la vitalità del segmento e il rinnovato appetito degli investitori per opportunità di diversificazione con ulteriori margini di crescita."Le Mid & Small Cap italiane sono oggi uno dei comparti più dinamici del mercato azionario, grazie a ottimi fondamentali e a una capacità di creare valore spesso sottostimata - ha aggiunto- Intravvediamo prospettive di crescita rilevanti in diversi settori, dalle infrastrutture alla trasformazione digitale, fino alla manifattura".