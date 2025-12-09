Intermonte porta a Ginevra una selezione di eccellenze del Made in Italy

(Teleborsa) - Mercoledì 10 dicembre Ginevra
ospiterà una nuova tappa dell'European MidCap Event
, il ciclo di incontri dedicato alle piccole e medie aziende italiane promosso da Intermonte
, investment banking firm leader in Italia e punto di riferimento nel segmento delle mid & small caps, in cui le società italiane a piccola e media capitalizzazione incontrano le principali case d'investimento europee.
L'appuntamento si svolgerà presso l'Hotel Royal, nel cuore della città, dove è attesa una numerosa platea di investitori istituzionali. Intermonte accompagnerà dieci società rappresentative del Made in Italy
, per una capitalizzazione complessiva di circa 6 miliardi di euro: Aquafil
, DHH
, Emak
, Fine Foods
, FNM
, IGD
, Reply
, The Italian Sea Group
, TXT e-solutions
, Unidata
.
"Nonostante le turbolenze degli ultimi anni, molte PMI italiane continuano a rappresentare delle vere e proprie "multinazionali familiari", patrimonio distintivo del nostro Paese - ha detto Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte
- Rispetto al passato, hanno consolidato i loro modelli di business, rafforzandosi e riducendo il livello di indebitamento e questo le rende più solide, un'occasione interessante per gli investitori. In questo quadro, un ulteriore impulso potrà arrivare dal nuovo Fondo Nazionale Strategico Indiretto di Cassa Depositi e Prestiti, pensato per sostenere le aziende italiane, anche nelle fasi di quotazione, contribuendo a migliorare la liquidità e le prospettive del mercato azionario domestico".
Nonostante un contesto geopolitico ancora incerto, negli ultimi mesi i mercati hanno mostrato un andamento positivo, con segnali emergenti di rotazione settoriale e di un sempre maggiore interesse verso le Mid & Small Cap italiane, sostenute anche dal calo del rischio paese. Da inizio anno, l'indice FTSE Italia Mid Cap
ha registrato un rialzo del +20%, mentre il FTSE Italia Small Cap
ha messo a segno un +23%, confermando la vitalità del segmento e il rinnovato appetito degli investitori per opportunità di diversificazione con ulteriori margini di crescita.
"Le Mid & Small Cap italiane sono oggi uno dei comparti più dinamici del mercato azionario, grazie a ottimi fondamentali e a una capacità di creare valore spesso sottostimata - ha aggiunto Micaela Ferruta, Responsabile Corporate Broking e Specialist
- Intravvediamo prospettive di crescita rilevanti in diversi settori, dalle infrastrutture alla trasformazione digitale, fino alla manifattura".