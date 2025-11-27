Borsa Italiana, continua l'outperformance delle large cap. Possibile inversione nel 2026

(Teleborsa) - Nel corso dell'ultimo mese, il FTSE MIB ha registrato una buona performance, grazie ancora una volta alle banche, ampliando ulteriormente l'outperformance delle large cap rispetto alle mid e small cap
. Questa tendenza può invertirsi nel 2026
, "sostenuta dalle aspettative di un miglioramento dell'earnings momentum dopo l'incertezza legata a dazi, ForEx e altre problematiche nel 2025, e grazie a uno scenario di ulteriori tagli dei tassi e di una riduzione del risk premium dell'Italia". Lo si legge nel report mensile di Intermonte sull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research.
Intermonte vede opportunità interessanti, in particolare nel settore tecnologico
, che ha registrato una performance debole nel 2025 ma include eccellenti aziende che stanno guidando la digitalizzazione in Italia lungo diverse parti della value chain.
Adottando un approccio selettivo
, "riteniamo che si possano trovare storie convincenti nei segmenti consumer e industrial, con aziende che si sono affermate a livello internazionale grazie alla qualità dei loro prodotti e all'affidabilità associata ai loro brand - scrive Randone - Infine, pensiamo che il settore media possa essere riscoperto
, poiché tratta a multipli di FCF molto interessanti".
Tra i catalyst positivi, il report segnala inoltre che il Fondo Strategico Nazionale indiretto sta finalmente entrando nella fase operativa
, con i primi fondi approvati da Banca d'Italia e Consob, aprendo la strada all'adesione di altre società di gestione. In definitiva, potrebbero essere coinvolte circa dieci società di gestione, con una dotazione complessiva pari a 700 milioni-1miliardo di euro.
Se si confronta la performance dall'inizio dell'anno con la variazione delle stime per l'esercizio 2025 nello stesso periodo, si nota che i titoli del FTSE MIB hanno registrato un re-rating
del 32,7% (era +30,0% un mese fa); le mid cap si sono rivalutate del 26,0%, mentre le small cap del 36,2%. Su base P/E, il panel di Intermonte è scambiato con un premio del 23% rispetto alle large cap, leggermente superiore al premio medio storico (21%) ma inferiore al livello di un mese fa (26%).
Osservando l'andamento degli indici ufficiali italiani, viene fatto notare che la liquidità
delle large cap nell'ultimo mese (misurata moltiplicando i volumi medi per i prezzi medi in un determinato periodo) è superiore del 20,8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa (il mese scorso era in aumento del 34,0% su base annua) ed è in rialzo del 33% da inizio anno. Il quadro è in miglioramento anche per le mid cap, mentre è più debole per le small cap: in particolare, dall'inizio di gennaio, la liquidità è aumentata del 31,2% su base annua per le prime, ma è diminuita del 10,3% per le seconde (anche se il dato è leggermente penalizzato dai riposizionamenti dell'indice). Nell'ultimo mese le società a media e bassa capitalizzazione hanno mostrato un trend in miglioramento.