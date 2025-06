New York: scambi al rialzo per Amazon

colosso dell'e-commerce

Dow Jones

Amazon

gigante delle vendite sul web

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di breve periodo delmette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 218,3 USD e supporto a 213,4. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 223,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)