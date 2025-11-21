Milano 17:35
Amazon licenzia migliaia di ingegneri

(Teleborsa) - Gli oltre 14.000 licenziamenti annunciati da Amazon il mese scorso hanno interessato quasi tutti i settori dell'azienda, dal cloud computing ai dispositivi, dalla pubblicità al retail fino ai negozi di alimentari, ma il peso maggiore è ricaduto sugli ingegneri.

Secondo i documenti depositati in New York, California, New Jersey e Washington, circa il 40% dei 4.700 tagli in questi stati ha riguardato ruoli ingegneristici. L'azienda ha spiegato che la riallocazione delle risorse è finalizzata a investire maggiormente nell'intelligenza artificiale, tecnologia destinata a rimodellare la forza lavoro interna.

Il CEO Andy Jassy aveva già anticipato a giugno che l'organico aziendale sarebbe stato ridotto nei prossimi anni, parallelamente ai guadagni di efficienza derivanti dall'adozione dell'AI.
