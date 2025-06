Ambienta fa il suo ingresso nei Nordics con l'acquisizione di No Dig Alliance

(Teleborsa) -, asset manager europeo specializzato negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha. Nell'operazione il senior management team e i fondatori di NDA reinvestiranno in modo significativo, si legge in una nota. Con questo investimento, inoltre, Ambienta espande le proprie attività nei Paesi Nordici, marcando una tappa significativa nella propria strategia di espansione paneuropea. Il closing dell'operazione è previsto per il terzo trimestre del 2025.Cone presenza operativa in Svezia, Norvegia e Finlandia, NDA fornisce soluzioni basate su tecnologie trenchless (senza scavo) di riqualificazione, installazione e manutenzione di infrastrutture idriche e fognarie. NDA conta oltre 250 addetti qualificati e serve una clientela diversificata, composta da enti pubblici e operatori privati, principalmente attraverso contratti di servizio di lunga durata. NDA haaltamente sinergiche negli ultimi anni, e sviluppare una robusta pipeline di potenziali target basate nei Nordics e in aree geografiche adiacenti."Questa operazione rappresenta un traguardo significativo per Ambienta e segna l'ingresso nei Paesi nordici, una regione che seguiamo con interesse da tempo e in cui vediamo un grande potenziale di crescita, in linea con la nostra strategia di espansione - ha detto- Ambienta si distingue oggi come una piattaforma di investimento unica, capace di coniugare una presenza paneuropea con solide competenze locali nella ricerca e nell'esecuzione delle operazioni, supportata da una profonda esperienza in settori guidati da trend di sostenibilità. Questa acquisizione è la dimostrazione concreta della nostra capacità di attivare capitali a livello globale e di trasformarli in valore sul territorio".