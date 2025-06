Ambienta raccoglie 500 milioni di euro per la strategia Small Cap

(Teleborsa) -, asset manager europeo specializzato negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha. Il forte interesse da parte degli investitori esistenti ha spinto la raccolta oltre l'obiettivo iniziale di 450 milioni di euro.Questo annuncio segna una tappa strategica per Ambienta, che amplia la propria presenza sul mercato edi private equity. Con la costante crescita della società, molte delle opportunità di dimensioni più contenute che un tempo ne hanno determinato il successo sono oggi fuori dalla portata del fondo mid cap (Ambienta IV ha raccolto 1,55 miliardi di euro nel 2022). La strategia punta a investire in PMI europee eccellenti con ricavi fino a 150 milioni di euro, con un modello di business solido guidato da trend ambientali, e supportarne l'ulteriore crescita.L'attività di investimento saràguidato da tre Partner: Francesco Lodrini, già Partner di Ambienta, e due nuovi Partner, Yann Bak basato a Parigi e Giacomo Forti basato a Milano. Il team si avvarrà inoltre del supporto, in qualità di Senior Advisor, di Francesco Sogaro, che apporta una lunga esperienza di investimento sul mercato europeo. Il fondo opererà in tutta Europa, ampliando progressivamente il team a professionisti basati nelle altre geografie in cui Ambienta è presente con i propri uffici."La strategia Small Cap è un ritorno alle origini - ha commentato- Il nostro successo è nato investendo in aziende di dimensioni contenute, spesso a conduzione familiare, che abbiamo accompagnato in un percorso di crescita che le ha portate ad essere piattaforme di consolidamento nel loro settore, ad espandersi sui mercati internazionali, e a rafforzarsi sul fronte manageriale e organizzativo. Ambienta è cresciuta nella propria struttura e nella dimensione dei propri investimenti, ma continuiamo a vedere grandi opportunità nei campioni ambientali posizionati in questa fascia più piccola del mercato - aziende solide e con vantaggi competitivi reali e duraturi legati alla sostenibilità ambientale".