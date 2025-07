Dl infrastrutture, sì della Camera: da diesel Euro 5 a Ponte Stretto, le novità

(Teleborsa) - Con 141 voti favorevoli e 59 voti contrari, la Camera ha approvato, nella serata di ieri, il dl Infrastrutture. Il testo passa ora al Senato.Sul, il governo aveva posto la fiducia, che era stata votata nel primo pomeriggio: 191 sì e 102 no.Molte le, che - come detto - si appresta a passare all'esame del Senato: dal rinvio del blocco dei diesel Euro 5 che sarebbe scattato ad ottobre alle norme che facilitano il ricorso agli appalti del Ponte sullo Stretto. In particolare, la nuova disposizione consente, in linea con la relazione illustrativa, “di operare quale stazione appaltante nella fase di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici funzionali all'espletamento dei compiti assegnati alla società per legge dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158” e trova la sua giustificazione “in considerazione dell'obiettivo strategico di pervenire ad una celere realizzazione dell'intervento, qualificato come opera prioritaria e di preminente interesse nazionaleE ancora,, in particolare è stata ritoccata la norma già presente nel decreto che regola apertura e chiusura della stagione: la riformulazione di un emendamento al decreto inserisce maggiore flessibilità stabilendo che il termine potrà arrivare alla fine di settembre e sforare anche i quattro mesi di durata totale.Ma anche, previsto poi il censimento degli autovelox che si pone come obiettivo quello di controllare il territorio evitando l'uso da parte dei comuni per fare cassa.