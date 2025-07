Ex ilva, Mimit: documento conclusivo del comitato tecnico su gas e DRI entro venerdì

(Teleborsa) - Si è svolto oggi il– istituito su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy,– volto a definire fabbisogno energetico e possibili modalità di approvvigionamento in relazione ai due percorsi alternativi di riconversione, prospettati nell'Accordo interistituzionale, per laDurante la riunione, che – rende noto ilin una nota – "si è svolta in un clima costruttivo e di piena collaborazione, sono state approfondite le caratteristiche delle diverse ipotesi di approvvigionamento del gas naturale per l'impianto siderurgico pugliese, nonché la fattibilità della realizzazione, all'interno dello stesso sito, degli impianti DRI (Direct Reduced Iron) necessari a garantire il fabbisogno di preridotto per la produzione siderurgica green nazionale".Le valutazioni del Comitato saranno formalizzate in unper consentire alla Regione e agli enti locali coinvolti di esprimersi in piena consapevolezza, in vista dell'incontro conclusivo per la definizione dell, in programma al Mimit giovedì 31 luglio.Intanto al Senato ilha chiesto il voto di fiducia sul decreto ex Ilva, sul testo definito dalla commissione Industria senza emendamenti, ora all'esame dell'aula di Palazzo Madama. Il provvedimento prevede, tra l'altro, un finanziamento fino a 200 milioni di euro per il 2025, per garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti del colosso siderurgico. Dopo il voto del Senato, il decreto passerà alla Camera per la conversione in legge entro il 25 agosto.Slitta, invece, al 28 agosto alle ore 11riguardante l'ex Ilva. La riunione, prevista inizialmente per il 24 luglio, – secondo quanto si apprende da fonti sindacali – era già stata rinviata all'1 agosto, fino a questa nuova comunicazione.