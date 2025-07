Parte la sperimentazione italiana del soccorso sanitario aereo con droni

(Teleborsa) - È stato, Società delper l’avvio di– Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto pionieristico che punta a rivoluzionare ilattraverso l’impiego di droni e sistemi di mobilità aerea urbana (Urban Air Mobility).Il progetto sperimentale SEUAM, ideato e coordinato dalPresidente Nazionale SIS 118, nasce con l’obiettivo dinei casi di arresto cardiaco improvviso, shock emorragico, shock anafilattico, intossicazioni acute, o altre emergenze sanitarie, in cui si verifica pericolo imminente di perdere la vita, grazie a droni di ultima generazione in grado di trasportare, su regia in tempo reale delle Centrali Operative 118, defibrillatori, emoderivati, farmaci salvavita e dispositivi sanitari direttamente sul luogo dell’emergenza."Ridurre i tempi di intervento, anche di un solo minuto, quando la vita è in pericolo, significa salvare, con certezza, moltissime vite umane. Con SEUAM la SIS118 sperimenta, portando il soccorso sanitario sugli scenari di maggiori criticità, nel minor tempo possibile, grazie a tecnologie innovative e partner d’eccellenza, quali UrbanV e D-Flight", dichiaraUrbanV metterà a disposizione, nella progettazione e gestione di infrastrutture dedicate ai droni, oltre a soluzioni tecnologiche avanzate per il controllo e la sicurezza delle operazioni. D-Flight, fornirà il supporto tecnico per l’integrazione sicura ed efficiente dei droni nello spazio aereo definendo procedure di priorità per garantire precedenza ai droni impiegati in scenari di emergenza, rispetto ad altri traffici aerei, con o senza pilota, presenti nell’area delle operazioni nonché il supporto all’iter autorizzativo delle operazioni."Il Gruppo ENAV, grazie alla visione strategica del nostro AD Pasqualino Monti, ha definito un piano industriale nel quale. D-Flight ricopre un ruolo chiave come partner tecnologico del progetto SEUAM che rappresenta un passo concreto verso l’integrazione dei droni nei servizi pubblici essenziali, in particolare nell’ambito del soccorso sanitario, in un’ottica di innovazione, sicurezza e ottimizzazione delle risorse" commentaL’iniziativa, in una prima fase sperimentale (2025-2028), vedràtra cui Altomonte (CS), Santa Lucia di Serino (AV), Massa di Somma (NA), Pizzo Calabro (VV), Laterza (TA), Rosciano (PE) e Trebisacce (CS). In questi scenari, i droni saranno utilizzati per consegnare presidi salvavita in tempi record, superando ostacoli logistici e riducendo la dipendenza dai mezzi di soccorso tradizionali.Il progetto SEUAM si inserisce nel più ampio programma, promosso da SIS 118, e punta a diventare un modello di riferimento replicabile a livello nazionale e internazionale."Grazie a questa sperimentazione, intendiamo validare unsfruttando i Servizi Aerei Innovativi per supportare il Sistema di Emergenza Territoriale 118", afferma Carlo Tursi,Al termine della sperimentazione, i risultati saranno condivisi con le autorità competenti per valutare l’integrazione di queste soluzioni innovative nei protocolli di emergenza sanitaria del futuro. "Vediamo oggi, purtroppo, che i droni portano la morte. È venuto il momento che, qui in Italia, e in tutto il mondo, portino la vita", conclude Balzanelli.