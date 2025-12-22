Impianti, contratto da oltre 190mila euro per control room nell'ambito delle Olimpiadi Milano-Cortina

(Teleborsa) - Impianti
si è aggiudicata un contratto per la fornitura di una soluzione completa per gli allestimenti audio-video della nuova “Centrale Operativa Olimpica”, sita presso il Polo Ospedaliero dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano (GOM) Niguarda
, destinata ad attività di sicurezza e controllo (droni), a supporto della manifestazione sportiva “Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina”.
Il contratto ha un valore complessivo pari a oltre 190.000 euro
e prevede la realizzazione di una control room
ad elevato contenuto tecnologico, comprensiva di sistemi audio-video e di visualizzazione professionale, funzionali al monitoraggio, al coordinamento operativo e alla gestione anche di sistemi unmanned (UAS/droni) in contesti critici o trasporto sanitario.
L’esecuzione contrattuale e la consegna del progetto sono previste entro la fine dell’esercizio 2025
.
L’aggiudicazione del contratto si inserisce nell’attività di sviluppo del settore cosiddetto “Difesa” della Società (che include sistemi Anti-Drone, piattaforme aree UAV/UAV, Control Room) e contribuisce alla visibilità dei ricavi dell’esercizio 2025
, rafforzando il posizionamento di Impianti nel segmento delle soluzioni tecnologiche per ambienti mission-critical e per la sicurezza di grandi eventi pubblici.
“Il progetto della Centrale Operativa Olimpica di Niguarda si inserisce coerentemente nel nostro percorso di crescita in ambito sicurezza e infrastrutture critiche, valorizzando competenze consolidate nella realizzazione di ambienti complessi dove la nostra esperienza abbinata alle numerose certificazioni, fanno la differenza anche in ambito competitivo", ha commentato Simone Lo Russo, Founder e CEO di Impianti
.