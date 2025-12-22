Impianti, contratto da oltre 190mila euro per control room nell'ambito delle Olimpiadi Milano-Cortina

Impianti

(Teleborsa) -si è aggiudicata un contratto per la fornitura di una soluzione completa per gli, destinata ad attività di sicurezza e controllo (droni), a supporto della manifestazione sportiva “Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina”.Il contratto ha une prevede la realizzazione di unaad elevato contenuto tecnologico, comprensiva di sistemi audio-video e di visualizzazione professionale, funzionali al monitoraggio, al coordinamento operativo e alla gestione anche di sistemi unmanned (UAS/droni) in contesti critici o trasporto sanitario.L’esecuzione contrattuale e la consegna del progetto sono previsteL’aggiudicazione del contratto si inserisce nell’attività di sviluppo del settore cosiddetto “Difesa” della Società (che include sistemi Anti-Drone, piattaforme aree UAV/UAV, Control Room) e, rafforzando il posizionamento di Impianti nel segmento delle soluzioni tecnologiche per ambienti mission-critical e per la sicurezza di grandi eventi pubblici.“Il progetto della Centrale Operativa Olimpica di Niguarda si inserisce coerentemente nel nostro percorso di crescita in ambito sicurezza e infrastrutture critiche, valorizzando competenze consolidate nella realizzazione di ambienti complessi dove la nostra esperienza abbinata alle numerose certificazioni, fanno la differenza anche in ambito competitivo", ha commentato