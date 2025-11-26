UE autorizza acquisto di IPlanet Holding da parte di Tages, IP e Bestinver

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto
di IPlanet Holding da parte di Tages Capital SGR e Italiana Petroli (IP), tutte italiane, e da parte di Bestinver, spagnola. L'operazione riguarda principalmente lo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
in Italia.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza
, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.