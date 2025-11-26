Milano 12:28
42.931 +0,54%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 12:28
9.636 +0,28%
Francoforte 12:28
23.574 +0,47%

UE autorizza acquisto di IPlanet Holding da parte di Tages, IP e Bestinver

Economia, Energia
UE autorizza acquisto di IPlanet Holding da parte di Tages, IP e Bestinver
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di IPlanet Holding da parte di Tages Capital SGR e Italiana Petroli (IP), tutte italiane, e da parte di Bestinver, spagnola. L'operazione riguarda principalmente lo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Italia.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
Condividi
```