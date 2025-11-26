UE autorizza acquisto di IPlanet Holding da parte di Tages, IP e Bestinver

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di IPlanet Holding da parte di Tages Capital SGR e Italiana Petroli (IP), tutte italiane, e da parte di Bestinver, spagnola. L'operazione riguarda principalmente lo sviluppo diin Italia.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.