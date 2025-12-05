Leonardo, contratto pluriennale per supporto logistico ai velivoli C-27J Spartan

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, e la Direzione Nazionale degli Armamenti hanno firmato undell'Aeronautica Militare e per il simulatore di tipo Full Motion (Full Mission Simulator) dell'International Training Center (ITC) della base aeree di Pisa, sede della 46a Brigata Aerea.Il contratto si svilupperà, consentendo di mantenere elevati livelli di efficienza per la flotta di 12 velivoli della Forza Armata operanti sulle basi di Pisa e Pratica di Mare (Roma). Per lo stesso periodo di tempo, Leonardo fornirà servizi di gestione tecnicoamministrativa delle operazioni all'International Training Center dell'Aeronautica Militare di Pisa e, soprattutto, servizi di supporto tecnico e manutentivo al simulatore dell'ITC di Pisa.Il C-27J "Spartan" di Leonardo è l'disponibile oggi sul mercato. Dotato di 2 potenti turboelica, offre estrema flessibilità operativa ed economicità d'uso, con la capacità di operare da piste non pavimentate e in condizioni ambientali estreme. Fra i compiti tipici del C-27J, oltre alle operazioni di trasporto e aviolancio per fornire supporto alle truppe vicino alla linea del fronte ("ultimo miglio tattico"), si annoverano anche missioni di soccorso in caso di calamità e di antincendio boschivo.