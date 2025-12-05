Giappone, spese famiglie ottobre +3,0% su anno

(Teleborsa) - Nel mese disi sono attestati a 306.872 yen, in calo del 3,5% su base mensile, dopo il -0,7% di settembre e contro attese per un incremento dello 0,7%.Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al +3,0% (+0,3% in termini nominali) dal +1,8% precedente e contro il +1,1% atteso.Sempre a ottobre, la media mensile dei, si è attestata a 599.845 yen, in calo dello 0,1% in termini reali (+3,3% in termini nominali).