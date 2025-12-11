Piquadro, Standard Ethics conferma rating ESG e outlook positivo

Piquadro

(Teleborsa) -hadi, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, a "" con". Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Prosegue il percorso di implementazione di strategie per un presidio efficace dei principali fattori di rischio del Gruppo (catena di fornitura, salute e sicurezza, ambiente). Nel corso dell'esercizio, la società ha portato a conclusione il processo di allineamento ai principi europei di rendicontazione della Sostenibilità. Si registrano, tra cui l'implementazione di una checklist dedicata ai temi ESG. Il Gruppo ha aggiornato il Codice Etico per allinearlo alle indicazioni di Onu, Ocse e Ue, nonché le principali policy di Sostenibilità di cui si è nel tempo dotato (Policy Ambientale e Policy Salute e Sicurezza).Lato Environment (E)attraverso l'acquisto di carbon credit, anche con riferimento ad una parte sempre maggiore della produzione. Risulta completata la mappatura delle emissioni Scope 3. Lato Social (S), tra le altre iniziative si segnala che nel 2024 è stata introdotta una piattaforma per la formazione dei dipendenti (Piquadro Academy).Residuano, come l'introduzione di un piano di Sostenibilità di medio-lungo termine allineato alle principali strategie internazionali.