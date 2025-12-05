Milano 4-dic
Nasdaq 4-dic
Dow Jones 4-dic
Londra 4-dic
Francoforte 4-dic
Spese reali famiglie Giappone (MoM) in ottobre

Spese reali famiglie Giappone (MoM) in ottobre
Giappone, Spese reali famiglie in ottobre su base mensile (MoM) -3,5%, in calo rispetto al precedente -0,7% (la previsione era +0,7%).
