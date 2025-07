Sesa, pay-out in crescita nel nuovo piano. Si punta su crescita organica e semplificazione

Sesa

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, hadi Gruppo per gli esercizi al 30 aprile 2026 e 2027, contestualmente alla pubblicazione dei risultati annuali al 30 aprile 2025 Il Piano Industriale 2026-27 si prefigge obiettivi di trasformazione del business, focus sulla crescita organica dei business core del Gruppo, semplificazione organizzativa e progressiva adozione di AI, Automation e Digital Platform, con crescente efficienza operativa ed i seguenti obiettivi strategici: Trasformazione del Gruppo quale digital integrator e partner per l'innovazione digitale in ambito Data Science/AI, Cloud, Cyber Security e Digital Platforms;del Gruppo (Software e System Integration, Business Services and Digital Platform, ICT e Digital Green Value Added Technology Solution) con forte riduzione delle legal entity,operativa; Investimenti annuali per 80 milioni di euro con focus sulla crescita organica, l'innovazione digitale e lo sviluppo di competenze in ambito Cyber, Vertical Application e Digital Platform con adozione di AI ed Automazione e piattaforme digitali e crescente efficienza operativa; Evoluzione come frontier firm dell'innovazione digitale di imprese ed organizzazioni, concaratterizzato da una domanda in significativa crescita; Crescita annuale di ricavi e redditività compresa tra il 10% ed il 15% nel settore Business Services, mid to high single-digit nei settori SSI e Digital Green VAS, low-single digit in quello ICT VAS.Sesa precisa che sono atteserispetto alle 6.500 attuali, con focus in ambito consulting e crescente efficienza operativa grazie anche all'adozione di AI ed Automazione.I target di crescita piano 2026-20275 sono:: crescita FY 2026 range +5% | +7,5%; FY 2027 range +5% | +7,5%;: crescita FY 2026 range +5,0% | +10,0%; FY 2027 range +5,0% | +10,0%; Group EAT Adjusted: FY 2026 range +10,0% | +12,5%; FY 2027 range +10,0% | +12,5%;in aumento dal 7,2% nel FY 2025 al 7,5% nel FY 2027; Cash Flow operativo annuale di Eu 150 milioni;(incluso buy-back) pari al 40% in FY 2026 e FY 2027 vs 30% del FY 2025.L'a servizio del business e lo sviluppo di centri di competenza interni dedicati, costituirannoe leva strategica per trasformare le operations e penetrare (mercato Data/AI italiano con un valore di Eu 935 milioni nel 2024, atteso in forte crescita con una dimensione di Eu 1.250 milioni +34% Y/Y sia nel 2025 e di Eu 1.666 milioni, +33% Y/Y nel 2026).