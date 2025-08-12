Ethiopian Airlines, prestito di 500 milioni di dollari da AfDB per nuovo mega aeroporto

(Teleborsa) - Ethiopian Airlines Group (EAG) e la Banca Africana di Sviluppo (AfDB) hannoche nomina la Banca come Initial Mandated Lead Arranger per ildi Ethiopian Airlines, un hub destinato a ridefinire la connettività aerea in tutta l'Africa.L'AfDB fornirà une guiderà la mobilitazione dell'importo restante per finanziare lo sviluppo del, il progetto aeroportuale più ambizioso del continente fino ad oggi. Situato a 40 chilometri a sud di Addis Abeba, ad Abusera, il nuovo aeroporto greenfield avrà una capacità iniziale di 60 milioni di passeggeri all'anno, con possibilità di espansione fino a 110 milioni, diventando così il più grande aeroporto dell'Africa e uno dei principali hub a livello mondiale."La firma di questa Lettera di Mandato segna un passo decisivo verso la realizzazione di un gateway panafricano di livello mondiale, in grado di favorire il commercio intra-africano, l'integrazione regionale, il turismo e la connettività globale", ha detto ilIl mega aeroporto diventerà il, integrando l'Aeroporto Internazionale di Bole, che manterrà le sue operazioni nazionali.