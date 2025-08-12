Ethiopian Airlines, prestito di 500 milioni di dollari da AfDB per nuovo mega aeroporto

(Teleborsa) - Ethiopian Airlines Group (EAG) e la Banca Africana di Sviluppo (AfDB) hanno firmato una lettera di mandato
che nomina la Banca come Initial Mandated Lead Arranger per il finanziamento del mega aeroporto
di Ethiopian Airlines, un hub destinato a ridefinire la connettività aerea in tutta l'Africa.
L'AfDB fornirà un prestito di 500 milioni di dollari
e guiderà la mobilitazione dell'importo restante per finanziare lo sviluppo del nuovo aeroporto di Bishoftu
, il progetto aeroportuale più ambizioso del continente fino ad oggi. Situato a 40 chilometri a sud di Addis Abeba, ad Abusera, il nuovo aeroporto greenfield avrà una capacità iniziale di 60 milioni di passeggeri all'anno, con possibilità di espansione fino a 110 milioni, diventando così il più grande aeroporto dell'Africa e uno dei principali hub a livello mondiale.
"La firma di questa Lettera di Mandato segna un passo decisivo verso la realizzazione di un gateway panafricano di livello mondiale, in grado di favorire il commercio intra-africano, l'integrazione regionale, il turismo e la connettività globale", ha detto il CEO di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew
.
Il mega aeroporto diventerà il futuro hub per tutto il traffico internazionale passeggeri e cargo
, integrando l'Aeroporto Internazionale di Bole, che manterrà le sue operazioni nazionali.