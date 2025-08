Energia e connettività: trend di crescita per il mercato italiano

Convergenze

(Teleborsa) -stima che la domanda globale dinel 2025 e del +3,7% nel 2026, trainata dalla diffusione di veicoli elettrici, data center e smart appliances.Nel settore delle, secondo il FTTH Council Europe, l’Italia ha raggiunto nel 2024 una(rispetto al 18% nel 2017), ma con un tasso di adozione ancora basso (28% vs media UE del 53%). Questo evidenzia l’ampio spazio di crescita per gli operatori attivi nell’ultra-broadband in grado di accelerare la penetrazione della fibra e offrire servizi integrati di connettività evoluta., multi-utility quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni,. La Società ha registrato ricavi per €12,6 milioni (+3,4% a/a), trainati dalla BU Energy (+9%), con incremento del 12,8% dei volumi. L’EBITDA margin è rimasto stabile, con TLC al 29-30% ed Energy al 6-7%. A giugno, la rete FTTH proprietaria ha superato i 12.000 km (+8% vs dicembre 2024). L’azienda, nello stesso mese, è entrata nel mercato mobile con “Simon”, un servizio di operatore virtuale (MVNO) su rete Fastweb-Vodafone.EnVent ha pubblicato una Flash Note di aggiornamento, confermando il, che implica un potenziale rialzo di oltre il 90% rispetto ai prezzi attuali.(Target Price Consensuale: €4,20), è una multi-utility regionale italiana che offre servizi di internet, telefonia mobile e servizi voce, elettricità e gas naturale a clienti residenziali e aziende nell’area di Salerno-Cilento (Italia meridionale). Attualmente Convergenze viene scambiata a 3,4x EV/EBITDA 2025E, a sconto rispetto ai peer pari a 6,3x.