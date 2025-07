Expert.ai, CdA esercita delega per AuCap da 20 milioni di euro. Acquisita ISED

Expert.ai

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, haa pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo complessivo di, mediante emissione di massime 15.748.031 nuove azioni ordinarie.L'si impegna a sottoscrivere la tranche riservatagli, pari a circa 5 milioni di euro."La mia partecipazione - tramite GUM - all'aumento di capitale, insieme a quella di altri investitori strategici, è la testimonianza concreta della fiducia che nutro nella solidità di questo progetto e nel valore che potremo creare nel lungo periodo - ha detto l'- Credo fermamente nel potenziale tecnologico, umano e industriale di expert.ai e ritengo che questo rafforzamento finanziario rappresenti un passo fondamentale per dare ulteriore impulso all'attuazione del nostro Piano Industriale, potenziando le risorse necessarie per sostenere innovazione, espansione commerciale e sviluppo di soluzioni sempre più evolute e scalabili"."L'impegno in nuovi progetti strategici, nonché la possibilità di ulteriori acquisizioni mirate, contribuiranno ad ampliare ulteriormente le nostre capacità e a consolidare la nostra posizione sul mercato - ha aggiunto - La: vogliamo affermarci come un punto di riferimento nell'ecosistema europeo dell'intelligenza artificiale applicata ai settori strategici".Expert.ai ha sottoscritto undi azioni (SPA) con S&I - Servizi per l'Innovazione (S&I) per l'acquisizione da quest'ultima del 100% del capitale sociale di(ISED), storica software house romana con una lunga tradizione nell'innovazione tecnologica nell'ambito della Pubblica Amministrazione e dei mercati regolamentati, perfezionando contestualmente il closing dell'acquisizione.Ildell'acquisizione è pari a circa(equity value) e sarà corrisposto in più tranche, distribuite su diversi archi temporali. L'operazione è stata finanziata interamente attraverso l'utilizzo di mezzi propriGli, cogliendo l'opportunità di sviluppo della società, hannoin Expert.ai parte dei proventi della cessione di ISED, impegnandosi a sottoscrivere una tranche dell'aumento di capitale ad essi riservata."Siamo entusiasti di annunciare questa acquisizione strategica, che segna unper expert.ai e che si inserisce pienamente nel nostro piano industriale - ha commentato Pardi - Con questa operazione, potenziamo la nostra posizione nel settore della Pubblica Amministrazione, un ambito in cui intravediamo importanti opportunità di crescita. L'esperienza di ISED, in particolare nella digitalizzazione della sanità e nella gestione dei sistemi informativi pubblici, si integra perfettamente con la nostra offerta, ampliandone portata e valore".