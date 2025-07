NextGeo, Alantra alza target price e conferma Buy dopo operazione Rana Subsea

Alantra

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione dai precedenti 12,6 euro, upside potenziale del 56%) e confermato la) sul titolo(NextGeo), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore.L'aggiornamento è arrivato dopo l' accordo per l', un fornitore di servizi offshore altamente specializzato con solide competenze tecniche, clienti premium e attività in Europa e Africa. Le nuove stime includono il consolidamento di Rana Subsea a partire da settembre 2025, ipotizzando una crescita annua prudente del 5% e un margine EBITDA del 26%, senza includere sinergie di vendita o di costo in questa fase.Viene ricordato che NextGeo acquisirà una partecipazione del 75,4% in Rana Subsea per un valore massimo di 36,7 milioni di euro (48,7 milioni di euro per il 100%) e un EV di 51,2 milioni di euro. Sulla base dei risultati dell'esercizio 2024, l'accordo prevede un EV/EBITDA di 3,1 volte e un EV/EBIT di 3,7 volte. Finanziati al 100% internamente, questi, soprattutto considerando il robusto margine EBITDA di Rana (26,3%), la solida conversione dell'EBIT (21,4%) e un portafoglio ordini di alta qualità di 120 milioni di euro, viene sottolineato.Per un'azienda con solidi legami con i clienti, presenza globale e competenze tecniche nei segmenti sottomarini ad alta barriera, l'operazione riflette un "", dice Alantra. Alessandro Buffa, CEO di Rana, reinvestirà 6,2 milioni di euro in azioni NextGeo al VWAP a 10 giorni. Un patto parasociale prevede diritti di governance e opzioni put/call su un ulteriore 7,1%. Il closing è previsto entro settembre 2025, soggetto all'autorizzazione Golden Power."A poco più di un anno dalla quotazione, NextGeo sta rispettando la sua roadmap per l'IPO con una mossa altamente strategica e dal prezzo interessante che ne rafforza significativamente il posizionamento competitivo - si legge nella ricerca - Rana migliora scalabilità, resilienza e diversificazione, aggiungendo al contempo capacità difficili da replicare organicamente. Consideriamo questa transazione, che accresce l'ambizione di NextGeo di diventare un leader sottomarino panregionale e segnala una. L'implementazione dell'integrazione sarà fondamentale, ma l'allineamento della governance, il reinvestimento del management e una chiara logica industriale supportano una visione costruttiva. Accogliamo con favore l'accordo e lo consideriamo un pilastro fondamentale nella transizione di NextGeo verso una piattaforma più ampia, resiliente e di rilevanza globale".