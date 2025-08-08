OpenAI lancia Gpt-5: risposte più accurate e meno errori

(Teleborsa) - È in arrivo Gpt-5, il nuovo modello di IA generativa che alimenta il chatbot ChatGpt.
Un aggiornamento importante che dovrebbe essere l'ultimo prima dell'agi, l'intelligenza artificiale generale, in grado di ragionare come l'uomo anche in attività complesse. Il nuovo modello di intelligenza artificiale della startup americana sarà disponibile fin da subito anche in versione gratuita.
Gpt-5 è un nuovo riferimento in termini di accuratezza delle risposte e minore incidenza di "allucinazioni", gli errori a cui possono andare incontro le intelligenze artificiali. Inoltre – spiega OpenAI
in una nota – Gpt-5 è "il modello di OpenAI migliore mai realizzato per le domande relative alla salute". "Può aiutare – prosegue la nota – a comprendere i risultati, a formulare le domande appropriate da sottoporre agli specialisti e a valutare le opzioni nel momento di prendere decisioni. Gpt-5 offre anche risposte più precise e affidabili e si adatta al contesto, al livello di conoscenza e alla posizione geografica dell'utente fornendo così risposte più sicure e utili in un'ampia gamma di scenari". Il modello è unico ma diviso in tre offerte commerciali.
La versione standard
, Gpt-5, è ottimizzata per il ragionamento e per compiti che richiedono più passaggi logici. Gpt-5-mini
è una declinazione più leggera e a costi ridotti, pensata per consumare meno. Gpt-5-nano
è invece progettato per la velocità e, secondo OpenAI, è la scelta per le applicazioni che necessitano di una bassa latenza, ossia di un tempo minimo tra una richiesta e la risposta dell'IA. OpenAI punta anche sulla personalizzazione.
Vi sono quattro personalità tra cui scegliere, Cynic, Robot, Listener e Nerd
, che rispondono in maniera concisa e professionale, premurosa, incoraggiante, leggermente sarcastico. Le opzioni sono facoltative e regolabili in qualsiasi momento nelle impostazioni di ChatGpt. Previste, inoltre, integrazioni con Gmail, Google Calendar e Google Contacts.
Una volta abilitati i collegamenti, ChatGpt potrà leggere i dati nelle app e produrre risposte contestuali sulla base delle informazioni.