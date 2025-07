Italiaonline, Fanplayr migliora le performance e-commerce: il caso Danone Italia/Nutricia

(Teleborsa) - La– distribuita e supportata in esclusiva per l'Italia da– è stata scelta daper il suo brandche ha registrato, in 3 mesi, un miglioramento delle performance dello store online. Nel dettaglio Danone Italia ha ottimizzato le performance del sito e-commerce del brand Nutricia, riducendo del 6% il tasso di abbandono del carrello e aumentando del 14% il valore medio dell'ordine (AOV) nel periodo marzo-giugno.Il progetto, avviato all'inizio del 2025, ha previsto l'adozione di messaggi personalizzati on-site, erogati in tempo reale sulla base del comportamento degli utenti e del loro posizionamento nel funnel di acquisto. Ogni interazione è stata modulata per rispondere a criteri di rilevanza e tempestività, offrendo contenuti coerenti con le priorità commerciali del brand e ottimizzando l'esperienza complessiva di navigazione."La chiave del successo è stata la capacità di attivare una comunicazione personalizzata e coerente con il profilo dell'utente, in ogni fase del percorso di acquisto – commenta–. Attraverso una segmentazione dinamica e il monitoraggio continuo delle performance, il sistema ha potuto adattarsi rapidamente, migliorando l'efficacia complessiva delle campagne. Italiaonline ha saputo interpretare le esigenze specifiche del cliente, fungendo da ponte strategico ed operativo tra l'innovazione tecnologica di Fanplayr e le necessità concrete del mercato italiano, garantendo non solo la distribuzione della tecnologia ma un vero e proprio supporto operativo di accompagnamento verso il successo digitale."