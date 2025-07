ASML, secondo trimestre positivo ma avverte: potrebbe non crescere nel 2026

ASML

(Teleborsa) - La big europea dei semiconduttoriha chiuso il2025 con unnetto totale pari a 7,7 miliardi di euro (vs 7,7 miliardi nel trimestre precedente), margine lordo del 53,7% (vs 54%) e undi 2,3 miliardi di euro (vs 2,4 miliardi di euro).trimestrali sono stati pari a 5,5 miliardi di euro, di cui 2,3 miliardi di euro EUV, superando il consensus degli analisti di 4,4 miliardi di euro (secondo dati Visible Alpha).ASMLun fatturato netto totale per il2025 compreso tra 7,4 e 7,9 miliardi di euro e un margine lordo compreso tra il 50% e il 52%. Inolre, prevede un aumento del fatturato netto totale per l'intero anno 2025 di circa il 15% rispetto al 2024, con un margine lordo di circa il 52%."Il nostro fatturato netto totale del secondo trimestre si è attestato a 7,7 miliardi di euro, al limite superiore delle nostre previsioni - ha detto il- Il margine lordo è stato del 53,7%, superiore alle previsioni, principalmente grazie all'aumento del volume di upgrade e a"."Guardando al 2026, vediamo che i fondamentali dei nostri clienti di intelligenza artificiale rimangono solidi - ha aggiunto - Allo stesso tempo, continuiamo a vedere una crescente incertezza dovuta agli sviluppi macroeconomici e geopolitici. Pertanto,".ASML ha annunciato undi 1,60 euro per azione ordinaria sarà pagabile il 6 agosto 2025. Nel secondo trimestre, ha acquistato azioni per un valore di circa 1,4 miliardi di euro nell'ambito dell'attuale programma di riacquisto di azioni proprie 2022-2025.