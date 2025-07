Wall Street passa in negativo con voci licenziamento Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,21%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,34%, scambiando a 6.223 punti. In lieve ribasso il(-0,57%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,22%).Mentre gli investitori guardano alle trimestrali americane si fanno sempre più tesi i rapporti tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell. L'inquilino della Casa Bianca è tornato a minacciare di licenziare il banchiere, "reo" secondo di non aver tagliato i tassi di interesse . Secondo il Tycoon il dato di ieri sui prezzi al consumo ha rivelato che "l'inflazione è bassa" e ha invitato la Fed a tagliare i tassi di interesse di tre punti. "La Fed dovrebbe tagliare i tassi di tre punti. L'inflazione è molto bassa. Risparmieremmo 1.000 miliardi di dollari l'anno", ha scritto Trump sul suo social Truth.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,80%),(-0,64%) e(-0,60%).Al top tra i(+6,32%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,28%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,00%),(+1,33%),(+1,21%) e(+1,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,81%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,25%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,86%.