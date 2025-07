Borse europee caute con occhi agli USA, netto calo a Milano per Stellantis

ASML

(Teleborsa) -, con l'con le trimestrali delle grandi banche e i primi effetti dei dazi di Trump sui prezzi (ieri è stato pubblicato il dato sull'inflazione, mentre oggi saranno resi noti quelli sui prezzi alla produzione), che rafforzano le aspettative secondo cui laper quanto riguarda il taglio dei tassi.Questa mattina sono arrivateeuropei. In particolare, la big europea dei semiconduttoriha registrato un secondo trimestre positivo, ma ha avvertito che potrebbe non crescere nel 2026.ha comunicato che il fatturato del trimestre a giugno è salito a 5,4 miliardi di euro grazie ai gioielli, mentre faticano gli orologi.Tra gli altriinterromperà il suo programma di tecnologia a celle a combustibile a idrogeno e non lancerà più una gamma di veicoli a idrogeno quest'anno, poiché non vede alcuno sviluppo del mercato nel medio termine.Sul è risultata superiore alle attese l'nel mese di giugno, salendo al +3,6% su base annuale, mentre è stata confermata al +1,7% su anno a giugno in Italia. Il surplus commerciale dell'Eurozona è salito a 16,2 miliardi di euro a maggio, mentre in Italia è aumentato a 6,2 miliardi di euro a maggio.Per quanto riguarda la, ila partire da giovedì, in un contesto di tensioni commerciali, rallentamento economico globale e minacce di Washington di ritirarsi dalle organizzazioni multilaterali., colpiti oggi da vendite diffuse. In un panorama debole si mette in evidenza, invece, la borsa di Milano che si muove in rialzo in cima al Vecchio Continente.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,162. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,52%. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,56%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +86 punti base, con ilche si posiziona al 3,49%.avanza dello 0,23%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,16%, e poco mosso, che mostra un -0,03%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,32%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,34%, portandosi a 42.583 punti. Guadagni frazionali per il(+0,55%); sulla parità il(+0,15%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,80%),(+1,61%),(+1,33%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,87%. Calo deciso per, che segna un -2,79%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,49%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.Tra i(+2,57%),(+2,18%),(+2,12%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,37%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,17%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.