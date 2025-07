Piazza Affari piatta nonostante tonfo di Stellantis. Europa in calo

ASML

(Teleborsa) -, con le previsioni della Fed sugli effetti inflazionistici indotti dai dazi che iniziano a concretizzarsi nei dati macroeconomici statunitensi. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Questa mattina sono arrivateeuropei. In particolare, la big europea dei semiconduttoriha registrato un secondo trimestre positivo, ma ha avvertito che potrebbe non crescere nel 2026.ha comunicato che il fatturato del trimestre a giugno è salito a 5,4 miliardi di euro grazie ai gioielli, mentre faticano gli orologi.Tra gli altriinterromperà il suo programma di tecnologia a celle a combustibile a idrogeno e non lancerà più una gamma di veicoli a idrogeno quest'anno, poiché non vede alcuno sviluppo del mercato nel medio termine.Sul è risultata superiore alle attese l'nel mese di giugno, salendo al +3,6% su base annuale. Dopo che l'indice dei prezzi al consumo USA ha registrato un leggero rialzo a giugno senza esercitare alcuna pressione sulla Fed, oggi l'attenzione sarà rivolta all'indice dei prezzi alla produzione, alle scorte settimanali di petrolio statunitensi e al Beige Book.Per quanto riguarda la, ila partire da giovedì, in un contesto di tensioni commerciali, rallentamento economico globale e minacce di Washington di ritirarsi dalle organizzazioni multilaterali.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,163. Lieve aumento dell', che sale a 3.337,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 66,79 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +87 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,52%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,30%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 39.895 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 42.419 punti. Poco sopra la parità il(+0,22%); poco sotto la parità il(-0,3%).di Piazza Affari, performance buona per, che mostra un rialzo dell'1,17%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,70%.avanza dello 0,61%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,14%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,83%.scende del 2,65%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,00%.di Milano,(+2,07%),(+1,26%),(+0,99%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,25%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,37%. Tentenna, che cede l'1,20%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,91%.