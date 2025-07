Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

materiali

energia

sanitario

beni industriali

Verizon Communication

Nike

Amazon

Home Depot

American Express

Travelers Company

Merck

Honeywell International

Ross Stores

Alphabet

Alphabet

Qualcomm

Lululemon Athletica

GE Healthcare Technologies

Marvell Technology

ASML Holding

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04% sul; sulla stessa linea, incolore l', che archivia la seduta a 6.306 punti, sui livelli della vigilia.Leggermente positivo il(+0,5%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,32%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,90%),(+0,60%) e(+0,54%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,96%),(-0,61%) e(-0,60%).Tra i(+4,04%),(+2,14%),(+1,40%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,62%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,03%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.(+3,14%),(+2,80%),(+2,72%) e(+2,69%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,37%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,13%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,03%.