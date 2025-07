Volkswagen, utile operativo 1° semestre in calo sconta impatto dazi

Volkswagen

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con un forte calo degli utili, risentendo dell'impatto dei dazi e della crisi del settore dell'auto europeo. La big tedesca dell'auto ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con un utile operativo di 6,7 miliardi di euro, in calo del 33% e inferiore alle attese del mercato, mentre il fatturato è sceso dello 0,3% a 158 miliardi di euro nonostante landamento stabile delle vendote per 4,36 milioni di veicoli.Volkswagen ha chiuso il secondo trimestre con un utile operativo di 3,83 miliardi, in calo del 29% rispetto all'anno precedente, ed un fatturato di 80,8 miliardi, inferiore alle attese. Il risultato sconta anche l'impatto dei dazi, quantificato in 1,3 miliardi di euro.Il Gruppo ha annunciato una revisione al ribasso dei target per l'anno in corso, prevedendo un livello invariato di vendite e stimando un margine di profitto del 4-5% contro il 5,5-6,5% precedentemente stimato.Nonostante i dati negativi, iul titolo Volkswagen a Francoforte guadagna il 3,65% a 99,48 euro, dopo un inizio di giornata peggiore.