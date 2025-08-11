Micron migliora guidance su ricavi e utili nel quarto trimestre

Micron Technology

(Teleborsa) -, colosso statunitensi del campo dei semiconduttori, harelative a fatturato, margine lordo, spese operative e utile per azione (EPS) per ildell'anno fiscale 2025, che si concluderà il 28 agosto 2025.La società aveva precedentemente previsto un fatturato di 10,7 miliardi di dollari (più o meno 300 milioni di dollari), margini lordi rettificati del 42% (più o meno 1%) e un utile per azione (EPS) rettificato di 2,50 dollari (più o meno 0,15 dollari). Micron prevede ora per il quarto trimestre una 11,2 miliardi di dollari (più o meno 100 milioni di dollari),rettificati al 44,5% (più o meno 0,5%) e un utile per azione () rettificato a 2,85 dollari (più o meno 0,07 dollari).