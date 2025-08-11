Micron migliora guidance su ricavi e utili nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Micron Technology
, colosso statunitensi del campo dei semiconduttori, ha aggiornato le previsioni
relative a fatturato, margine lordo, spese operative e utile per azione (EPS) per il quarto trimestre
dell'anno fiscale 2025, che si concluderà il 28 agosto 2025.
La società aveva precedentemente previsto un fatturato di 10,7 miliardi di dollari (più o meno 300 milioni di dollari), margini lordi rettificati del 42% (più o meno 1%) e un utile per azione (EPS) rettificato di 2,50 dollari (più o meno 0,15 dollari). Micron prevede ora per il quarto trimestre un fatturato
a 11,2 miliardi di dollari (più o meno 100 milioni di dollari), margini lordi
rettificati al 44,5% (più o meno 0,5%) e un utile per azione (EPS
) rettificato a 2,85 dollari (più o meno 0,07 dollari).