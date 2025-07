Eni, utile netto adjusted 1° semestre oltre 2,5 miliardi supera attese

Eni

(Teleborsa) -dell'anno con undi euro, che risultadegli analisti, dopo aver chiuso un buon secondo trimestre, a dispetto dell'impatto negativo dell'andamento del prezzo del petrolio e dei cambi. E annuncia unaper l'esercizio in corso."La costante attenzione con la quale Eni continua ad attuare la propria strategia ha determinato gli eccellenti risultati del secondo trimestre 2025. Nonostante uno scenario di mercato sfidante, il modello di business Eni conferma robustezza e flessibilità. La rigorosa disciplina finanziaria, un portafoglio sempre più solido e il contenuto prezzo di pareggio dei progetti sostengono il modello assicurando una strategia di crescita autofinanziata", commenta, AD di Eni, aggiungendo "al tempo stesso, continuiamo a generare valore per gli azionisti, con la più forte struttura patrimoniale mai registrata. Nel trimestre abbiamo continuato a generare crescita e valore in tutti i nostri business".Nel secondo trimestre 2025 il Gruppo ha conseguito undi euro, che registra un calo del 35% rispetto al trimestre di confronto, per effetto principalmente della flessione del 20% del prezzo del Brent e dell'apprezzamento del tasso di cambio EUR/USD (+5% rispetto al secondo trimestre 2024) che hanno influenzato il settore E&P.L’utile ante imposte adjusted si attesta a 2,2 miliardi, riflettendo il trend dell’utile operativo adjusted ed il minor contributo delle JV e associate valutate all’equity.di competenza degli azionisti Eni aha registrato un calo del 25%.Il Gruppo ha chiuso il primo semestre dell'anno con undi euro, in calo del 23%, a fronte di unadi 1.66 milioni di barili al giorno (-4%), dovuta principalmente alle operazioni di portafoglio del 2024 in Nigeria, Alaska e Congo.Nel primo semestre, Eni ha conseguito un utile ante imposte adjusted di 4,95 miliardi di euro, in calo del 24% rispetto al primo semestre 2024.di competenza degli azionisti Eni si è attestato a% rispetto all'esercizio precedente, maIldel primo semestre 2025 è pari a 5.9 miliardi e include 879 milioni di dividendi distribuiti dalle partecipate, principalmente da Azule Energy e Var Energi.ante lease liability al 30 giugno 2025 è pari a 10,2 miliardi, in riduzione di circa 2 miliardi rispettoal 31 dicembre 2024.Nonostante l’effetto negativo dell'indebolimento sia dei prezzi delle materie prime sia del dollaro, il Gruppoe conferma gli impegni di remunerazione degli azionisti.In questo contesto, il flusso di cassa operativo adjusted (di Gruppo è atteso, rappresentando un incremento di 0,5 miliardi rispetto alla previsione iniziale. Le iniziative di cassa e le altre misure organiche sono attese generare fino a 3 miliardi di liquidità, in aumento rispetto alla previsione iniziale di 2 miliardi, al fine di mitigare gli effetti dello scenario.La proiezione ad anno intero dell'(Gas) è in aumento a(dai precedenti 0,8 miliardi) grazie ai migliori esiti rispetto alle stime iniziali delle rinegoziazioni e degli accordi commerciali e alle ottimizzazioni di portafoglio.