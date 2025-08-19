Mobilità sostenibile, a Como 23 nuovi autobus ecologici grazie a fondi PNRR

(Teleborsa) -(da 10 e 12 metri), che rivoluzioneranno la mobilità cittadina, grazie ad unche attinge ai fondi deldi competenza delL’arrivo dei nuovi mezzi, già in servizio su molte linee urbane, ha, di cui, coprendo così oltre il 40% del totale. Gli autobus si ricaricano in circa cinque ore, utilizzando leLaha permesso di accelerare il percorso verso una mobilità urbana più pulita, più green e più sostenibile, con l’obiettivo diaggravati dalla peculiare posizione geografica della città. Ognuno dei nuovi autobus può ospitare fino a 80 passeggeri e garantisce un viaggio più silenzioso e confortevole, con impianti di climatizzazione elettrica, annunci visivi delle fermate, specchietti digitali, sistemi di recupero energetico in frenata e dispositivi per l’acquisto del biglietto a bordo con carta di credito.Il progettonazionale previsto dalla misura M2C2I4.4.1 del PNRR, di competenza MIT, che punta acon modelli a pianale ribassato e a emissioni zero,. Lo Stato ha messo a disposizioneper questa trasformazione, che fa parte del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile (PSNMS).Como èe ha ricevuto una quota del finanziamento, parte di undi euro.