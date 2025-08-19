Mobilità sostenibile, a Como 23 nuovi autobus ecologici grazie a fondi PNRR

(Teleborsa) - Arrivano a Como 23 nuovi autobus elettrici Yutong
(da 10 e 12 metri), che rivoluzioneranno la mobilità cittadina, grazie ad un finanziamento di 11,3 milioni di euro
che attinge ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
.
L’arrivo dei nuovi mezzi, già in servizio su molte linee urbane, ha portato la flotta a 65 autobus
, di cui 25 a zero emissioni
, coprendo così oltre il 40% del totale. Gli autobus si ricaricano in circa cinque ore, utilizzando le colonnine installate nei depositi di Tavernola e Lazzago
.
La sostituzione di 40 vecchi bus più inquinanti
ha permesso di accelerare il percorso verso una mobilità urbana più pulita, più green e più sostenibile, con l’obiettivo di abbattere i livelli di polveri sottili
aggravati dalla peculiare posizione geografica della città. Ognuno dei nuovi autobus può ospitare fino a 80 passeggeri e garantisce un viaggio più silenzioso e confortevole, con impianti di climatizzazione elettrica, annunci visivi delle fermate, specchietti digitali, sistemi di recupero energetico in frenata e dispositivi per l’acquisto del biglietto a bordo con carta di credito.
Il progetto si inserisce nel più ampio obiettivo
nazionale previsto dalla misura M2C2I4.4.1 del PNRR, di competenza MIT, che punta a rinnovare almeno 3.000 autobus
con modelli a pianale ribassato e a emissioni zero, e a costruire 1.000 stazioni di ricarica
. Lo Stato ha messo a disposizione 2,4 miliardi di euro
per questa trasformazione, che fa parte del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile (PSNMS).
Como è uno dei 55 Comuni italiani selezionati come soggetti attuatori
e ha ricevuto una quota del finanziamento, parte di un fondo complessivo da 1,9 miliardi
di euro.