Credem rimborsa in anticipo bond Tier2 pari a 200 milioni

Credito Emiliano

(Teleborsa) -, a seguito dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza competente, con riferimento al prestito subordinato di importo pari a €200.000.000 “Fixed Rate Reset Subordinated Tier 2 Callable Notes” rende noto di aver intenzione di esercitare l’opzione di call volontaria e di procedere al rimborso integrale dell’importo di tutti i titoli in essere alla data del 16 settembre 2025, in coerenza con la normativa di Vigilanza che ne ridurrebbe i benefici patrimoniali in caso contrario.Credito Emiliano effettuerà, pertanto, a beneficio di tutti gli obbligazionisti (Noteholders), le notifiche formali previste dalla vigente normativa e dai termini e condizioni regolanti l’emissione.Il Total Capital Ratio di Vigilanza a marzo 2025 si colloca al 18,38%, ampiamente sopra alla soglia normativa prevista (pari a 11,95%).Credito Emiliano, si legge in una nota, detiene una solida posizione patrimoniale, con il CET1 ratio di Vigilanza al 15,68% a marzo 2025, 766 bps al di sopra del requisito minimo regolamentare per il 2025 (SREP) e uno dei più elevati tra le banche italiane sotto la vigilanza della BCE.