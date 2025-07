Green bond eurozona, dopo anni in forte crescita devono affrontare nuovi venti contrari

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Nel periodo 2014-2024, in base ai dati forniti dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, ilha registrato unae le emissioni green (corporate e governative) hanno raggiunto alla fine del 2024 il 6,9% sul totale del debito circolante. Lo si legge in report difirmato da Federica Migliardi, Fixed Income Strategist.Nel corso delregistrato negli anni precedenti: il livello di elevata incertezza (gli ultimi quattro mesi sono stati caratterizzati da un elevato livello di incertezza, per il rischio di un'escalation nella guerra commerciale); le nuove priorità di spesa per i paesi UE (con le previsioni di un innalzamento della spesa per la difesa, le esigenze di spesa derivanti dalla transizione climatica rischiano di passare temporaneamente in secondo piano); la nuova amministrazione Trump (che ha reso operativi alcuni provvedimenti che frenano la transizione climatica con inevitabili impatti anche a livello globale).Viene fatto notare che attualmente ilnell'Eurozona risulta pari a 317 miliardi di euro circa, 50 miliardi in più rispetto a luglio 2024. Se consideriamo anche i green bond dell'Unione Europea il totale di green bond sale a 392 miliardi di euro.Ledell'Eurozona nei primi sei mesi del 2025 hanno registrato un calo rispetto agli anni precedenti attestandosi a 42 miliardi, 8 miliardi in meno rispetto al 2024 ed al 2023, sui livelli osservati nel primo semestre del 2022.In prospettiva, Intesa si attende che l'offerta di green bond nellasi attesti a 22 miliardi di euro (compresi i green bond dell'Unione europea), portando l'offerta complessiva per il 2025 a 70 miliardi, in linea con il livello del 2024.