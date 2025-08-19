OPA Iveco, Tata Motors deposita documento di offerta presso CONSOB

(Teleborsa) - Tata Motors ha depositato
presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) il documento di offerta
relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Iveco Group
.
Come già comunicato, l'offerente riconoscerà un corrispettivo unitario in denaro pari a 14,10 euro
(cum dividend, escluse eventuali distribuzioni conseguenti alla prospettata separazione del settore Difesa) per ciascuna azione oggetto dell'offerta portata in adesione.