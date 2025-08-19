Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

OPA Iveco, Tata Motors deposita documento di offerta presso CONSOB

Finanza
(Teleborsa) - Tata Motors ha depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Iveco Group.

Come già comunicato, l'offerente riconoscerà un corrispettivo unitario in denaro pari a 14,10 euro (cum dividend, escluse eventuali distribuzioni conseguenti alla prospettata separazione del settore Difesa) per ciascuna azione oggetto dell'offerta portata in adesione.
