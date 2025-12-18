Milano 9:41
Francia, fiducia imprese manifatturiere sale oltre attese

Francia, fiducia imprese manifatturiere sale oltre attese
(Teleborsa) - Risulta in aumento oltre le attese la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di dicembre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 102 punti, rispetto ai 98 del mese precedente e delle attese.

Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi resta stabile a 98 punti, mentre il clima nel commercio al dettaglio sale a 104 punti da 97.

Il sentiment complessivo delle imprese aumenta a 99 punti da 98, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale calano a 95 punti (da 96).

