Francia, fiducia imprese manifatturiere sale oltre attese

(Teleborsa) - Risulta in aumento oltre le attese la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di dicembre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 102 punti, rispetto ai 98 del mese precedente e delle attese.
Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi resta stabile a 98 punti, mentre il clima nel commercio al dettaglio sale a 104 punti da 97.
Il sentiment complessivo delle imprese aumenta a 99 punti da 98, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale calano a 95 punti (da 96).(Foto: © alexlmx / 123RF)