Revolut, Gilbert: esenzione dall'imposta di bollo migliora attrattività Borsa di Londra

(Teleborsa) - Le misure previste dal bilancio del Regno Unito per attrarre più aziende alla Borsa di Londra aiuteranno la borsa a competere con il Nasdaq
per le quotazioni nel settore della tecnologia finanziaria, ha affermato il Presidente di Revolut, Martin Gilbert
.
Nel suo bilancio presentato ieri 26 novembre
, il Cancelliere dello Scacchiere Rachel Reeves ha annunciato un'esenzione dall'imposta di bollo per i primi tre anni dopo la quotazione
di un'azienda alla Borsa di Londra.
Questa misura eliminerà un importante svantaggio
per una quotazione a Londra, ha dichiarato Gilbert a Bloomberg Television.
Revolut, leader globale nel settore fintech con oltre 65 milioni di clienti in tutto il mondo, ha recentemente raccolto fondi per una valutazione di 75 miliardi di dollari
. L'operazione è stata guidata da Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity Management & Research Company, con la partecipazione di un ampio gruppo di investitori di fama mondiale, tra cui Andreessen Horowitz (noto anche come a16z), Franklin Templeton e T. Rowe Price Associates. Questa vendita ha incluso anche l'investimento di NVentures, la divisione di capitale di rischio di Nvidia, rafforzando la collaborazione di Revolut con il leader tecnologico globale in aree chiave, tra cui l'intelligenza artificiale.