USA, ISM non manifatturiero sale a 52,6 a novembre oltre stime
(Teleborsa) - Si rafforza a novembre il settore terziario americano, confermando la fase di espansione dell'attività. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero si è portato a 52,6 punti, dai 52,4 punti del mese precedente, risultando anche superiore alle attese del mercato (52 punti).

Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.

Guardando alle singole componenti, quella sull'attività aziendale sale a 54,5 punti da 54,3, mentre quella sugli ordini cala a 52,9 punti da 56,2. Quella dell'occupazione si porta a 48,>9 punti da 48,2. Scende, invece, la componente sui prezzi a 65,4 punti da 70 (cnsensus 68).

