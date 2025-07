USA, leading indicator giugno cala più delle attese: -0,3% su mese

(Teleborsa) - Diminuisce a2025 il superindice USA. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, ilsi attesta a quotarispetto al mese precedente, quando aveva registrato un dato invariato (rivisto dal preliminare di -0,1%), e contro il -0,2% atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè salita dello 0,3% a 115,1 punti, mentre la componente sulleè rimasta invariata a 119,9 punti."L'indice LEI statunitense è sceso ulteriormente a giugno - ha affermato, presso The Conference Board - Per il secondo mese consecutivo, il rally del prezzo delle azioni è stato il principale sostegno dell'indice LEI. Tuttavia, questo non è stato sufficiente a compensare le aspettative dei consumatori ancora molto basse, la debolezza dei nuovi ordini nel settore manifatturiero e il terzo mese consecutivo di aumento delle richieste iniziali di sussidio di disoccupazione"."Inoltre, il tasso di crescita semestrale dell'indice LEI si è indebolito, mentre l'indice di diffusione negli ultimi sei mesi è rimasto al di sotto di 50, innescando il segnale di recessione per il terzo mese consecutivo - ha aggiunto - Al momento, The Conference Board non prevede una recessione, sebbene si preveda un. Si prevede che il PIL reale crescerà dell'1,6% quest'anno, con l'impatto dei dazi che diventerà più evidente nel secondo semestre, con il rallentamento della spesa dei consumatori dovuto all'aumento dei prezzi".