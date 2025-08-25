Giappone, leading indicator rivisto al ribasso a giugno

(Teleborsa) - Si confermano in leggero miglioramento le condizioni economiche del Giappone nel mese di giugno 2025. Il leading indicator è stato rivisto al ribasso a 105,6 punti dai 104,8 preliminari, ma risulta al di sotto dei 106,1 punti del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
L'indicatore segna così una variazione pari a +0,8%, inferiore al +1,3% preliminare, dopo il +,6% registrato il mese precedente.
Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato a 116,7 punti dai 1160 del mese prima, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future scende a 113,3 punti dai 113,9 punti precedenti.(Foto: © Thampapon Otavorn / 123RF)