Milano
17:35
43.228
-0,19%
Nasdaq
19:51
23.512
+0,06%
Dow Jones
19:51
45.375
-0,56%
Londra
22-ago
9.321
0,00%
Francoforte
17:35
24.273
-0,37%
Lunedì 25 Agosto 2025, ore 20.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Giappone, Leading indicator in giugno
Giappone, Leading indicator in giugno
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
25 agosto 2025 - 09.45
Giappone,
Leading indicator in giugno pari a 105,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 104,8 punti (la previsione era 106,1 punti).
(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Giappone, leading indicator rivisto al ribasso a giugno
Leading indicator USA (MoM) in luglio
Giappone, Tasso disoccupazione in giugno
Produzione industriale Giappone (MoM) in giugno
Altre notizie
Giappone, Vendite dettaglio (YoY) in giugno
Produzione industriale Giappone (MoM) in giugno
Indice servizi Giappone (MoM) in giugno
Giappone, Partite correnti in giugno
Spese reali famiglie Giappone (MoM) in giugno
Giappone, tasso di disoccupazione giugno stabile al 2,5%